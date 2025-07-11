Італія допоможе відновити шість памʼяток Одеси, пошкоджених росією

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Ірина Маймур
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Італія надасть Україні €32,5 мільйона безповоротної допомоги на відновлення об'єктів культурної спадщини в Одесі, пошкоджених внаслідок російських атак.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Угоду підписали уряди обох країн під час Міжнародної конференції з питань відновлення України 10 липня.

Гроші спрямують на реставрацію шести архітектурних пам’яток, що постраждали внаслідок російських атак. Це:

  • Одеський національний художній музей
  • Музей західного і східного мистецтва
  • Обласна філармонія імені Давида Ойстраха
  • Літературний музей
  • Будинок Зонтага
  • Палац одружень

Програма включає проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки й енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.

Також у межах проєкту планують заснувати Одеський центр управління спадщиною ЮНЕСКО. Він координуватиме збереження об’єктів, включених до Списку світової спадщини.

Грант реалізовуватиме Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) у партнерстві з МЗС Італії та українськими органами влади.

Фото: Одеський національний художній музей

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Опубліковано: 11 липня 2025
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