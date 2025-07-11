Італія допоможе відновити шість памʼяток Одеси, пошкоджених росією
Італія надасть Україні €32,5 мільйона безповоротної допомоги на відновлення об'єктів культурної спадщини в Одесі, пошкоджених внаслідок російських атак.
Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.
Угоду підписали уряди обох країн під час Міжнародної конференції з питань відновлення України 10 липня.
Гроші спрямують на реставрацію шести архітектурних пам’яток, що постраждали внаслідок російських атак. Це:
- Одеський національний художній музей
- Музей західного і східного мистецтва
- Обласна філармонія імені Давида Ойстраха
- Літературний музей
- Будинок Зонтага
- Палац одружень
Програма включає проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки й енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.
Також у межах проєкту планують заснувати Одеський центр управління спадщиною ЮНЕСКО. Він координуватиме збереження об’єктів, включених до Списку світової спадщини.
Грант реалізовуватиме Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) у партнерстві з МЗС Італії та українськими органами влади.
Фото: Одеський національний художній музей