Італія допоможе відновити шість памʼяток Одеси, пошкоджених росією

Італія надасть Україні €32,5 мільйона безповоротної допомоги на відновлення об'єктів культурної спадщини в Одесі, пошкоджених внаслідок російських атак.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Угоду підписали уряди обох країн під час Міжнародної конференції з питань відновлення України 10 липня.

Гроші спрямують на реставрацію шести архітектурних пам’яток, що постраждали внаслідок російських атак. Це:

Одеський національний художній музей

Музей західного і східного мистецтва

Обласна філармонія імені Давида Ойстраха

Літературний музей

Будинок Зонтага

Палац одружень

Програма включає проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки й енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.

Також у межах проєкту планують заснувати Одеський центр управління спадщиною ЮНЕСКО. Він координуватиме збереження об’єктів, включених до Списку світової спадщини.

Грант реалізовуватиме Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) у партнерстві з МЗС Італії та українськими органами влади.

Фото: Одеський національний художній музей