“Осокорківські луки” під загрозою знищення: забудовник хоче скасувати статус заказника через суд

Забудовник Stolitsa Group просить визнати нечинним рішення Київської міської ради про створення ландшафтного заказника “Осокорківські луки”.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

У переддень Нового року афілійована компанія забудовника ТОВ “Контактбудсервіс” подала позов до Київського окружного адмінсуду щодо визнання нечинним рішення про створення заказника, яке Київрада ухвалила у квітні 2019 року.

“Статус заказника заважає девелоперам в проектуванні нової забудови південніше вул. Колекторної у Дарницькому районі столиці. Під загрозою знищення тепер опинилися одразу 148 га заповідних земель в межах яких поширені окремі види червонокнижних рослин та тварин. Це складова частина Екопарку Осокорки”, — пише Дмитро Перов.

За його словами, плани забудови цих територій існують ще з 2001 року. Однак, найбільш гостро це питання постало з підписанням у 2021 році окремого меморандуму між забудовником, представниками окремих органів влади та міським головою Віталієм Кличком.

“У рамках цієї домовленості міська влада пообіцяла всіляко сприяти реалізації проекту забудови для забезпечення захисту інтересів інвесторів”, — зазначає Дмитро Перов.

Нагадаємо, що спочатку неподалік озер Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК "Патріотика на озерах". Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Згодом, влітку 2023 року активізувалося будівництво ЖК H2O від будівельної компанії Stolitsa Group.

У листопаді 2023 року забудовник засипав будівельним сміттям канал , який сполучає озера Тягле та Небреж. Це було зроблено з метою прокладання нової дороги через зелену зону від проспекту Григоренка, як стверджували активісти.

Фото: Дмитро Перов