У Києві просять створити майданчики для вигулу і тренування собак: петиція

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Ірина Маймур
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На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням облаштувати в столиці спеціальні майданчики для вигулу і дресирування собак.

Автор звернення наголошує: у Києві бракує безпечних просторів для вільного вигулу собак, а тим більше — для їхнього тренування та фізичної активності.

Відсутність таких зон часто стає причиною:

  • конфліктів між власниками собак і мешканцями міста, які не мають тварин
  • небезпечного вигулу біля доріг або в непризначених місцях
  • стресу та деструктивної поведінки тварин через нестачу активності
  • загального погіршення якості міського середовища.

Автор петиції пропонує облаштувати у місті:

  • обгороджені майданчики з безпечним покриттям
  • зони для різних порід і розмірів собак
  • тренувальні снаряди (бар'єри, тунелі, гірки тощо)
  • лавки, урни, контейнери для пакетів
  • освітлення та інформаційні стенди з правилами поведінки.

“У сучасному місті собаки — це не лише улюбленці, а й повноцінні члени сім’ї, іноді — службові або терапевтичні тварини. Вони потребують інфраструктури для безпечного та активного життя”, — йдеться у зверненні.

Фото: Raju Bhupatiraju / Unsplash

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Опубліковано: 16 липня 2025
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