У Києві просять створити майданчики для вигулу і тренування собак: петиція
На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням облаштувати в столиці спеціальні майданчики для вигулу і дресирування собак.
Автор звернення наголошує: у Києві бракує безпечних просторів для вільного вигулу собак, а тим більше — для їхнього тренування та фізичної активності.
Відсутність таких зон часто стає причиною:
- конфліктів між власниками собак і мешканцями міста, які не мають тварин
- небезпечного вигулу біля доріг або в непризначених місцях
- стресу та деструктивної поведінки тварин через нестачу активності
- загального погіршення якості міського середовища.
Автор петиції пропонує облаштувати у місті:
- обгороджені майданчики з безпечним покриттям
- зони для різних порід і розмірів собак
- тренувальні снаряди (бар'єри, тунелі, гірки тощо)
- лавки, урни, контейнери для пакетів
- освітлення та інформаційні стенди з правилами поведінки.
“У сучасному місті собаки — це не лише улюбленці, а й повноцінні члени сім’ї, іноді — службові або терапевтичні тварини. Вони потребують інфраструктури для безпечного та активного життя”, — йдеться у зверненні.
Опубліковано: 16 липня 2025