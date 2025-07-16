У Києві просять створити майданчики для вигулу і тренування собак: петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням облаштувати в столиці спеціальні майданчики для вигулу і дресирування собак.

Автор звернення наголошує: у Києві бракує безпечних просторів для вільного вигулу собак, а тим більше — для їхнього тренування та фізичної активності.

Відсутність таких зон часто стає причиною:

конфліктів між власниками собак і мешканцями міста, які не мають тварин

небезпечного вигулу біля доріг або в непризначених місцях

стресу та деструктивної поведінки тварин через нестачу активності

загального погіршення якості міського середовища.

Автор петиції пропонує облаштувати у місті:

обгороджені майданчики з безпечним покриттям

зони для різних порід і розмірів собак

тренувальні снаряди (бар'єри, тунелі, гірки тощо)

лавки, урни, контейнери для пакетів

освітлення та інформаційні стенди з правилами поведінки.

“У сучасному місті собаки — це не лише улюбленці, а й повноцінні члени сім’ї, іноді — службові або терапевтичні тварини. Вони потребують інфраструктури для безпечного та активного життя”, — йдеться у зверненні.