Верховний суд остаточно зупинив забудову біля Музею видатних діячів на Жилянській

Велика Палата Верховного Суду України остаточно повернула громаді Києва земельну ділянку за адресою вул. Жилянська, 96А, що розташована в межах Музею видатних діячів української культури.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

До складу Музею видатних діячів української культури входять будинки, де жили родини Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського й Михайла Старицького. З 1985 року садиби мають статус охоронної зони й будувати споруди висотою понад 27 метрів поруч із музеєм заборонено.

Однак ТОВ “Рестін” планувало звести впритул до садиби Саксаганського 16-поверхівку з підземним паркінгом 57 метрів заввишки.

Верховний Суд підтримав позицію Мінкульту, який раніше відмовив ТОВ у погодженні проєктної документації, адже забудова несла пряму загрозу прилеглим пам’яткам і суперечила чинному законодавству у сфері охорони культурної спадщини.