Суд зобовʼязав власника відновити напівзруйнований будинок Вертипороха на Подолі

Прокуратура через суд зобов’язала власника будинку Вертипороха на вул. Межигірській, 33/19 укласти охоронний договір і провести невідкладні протиаварійні роботи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Фото: Київська міська рада

Наразі пам’ятка архітектури перебуває в аварійному стані: споруда не має даху, спостерігається руйнування окремих елементів і конструкції загалом, що загрожує повним знищенням будівлі.

Прокуратура виявила, що власник роками не виконував вимог законодавства: не укладав охоронний договір і не здійснював утримання будівлі у належному стані, хоча це передбачено законом для об’єктів культурної спадщини.

Ще у 2021 році прокуратура звернулася до суду, аби змусити власника укласти охоронний договір і вжити невідкладних заходів. У липні 2025 року суд першої інстанції задовольнив вимоги прокурора.

У рішенні йдеться, що право власності не може використовуватись на шкоду суспільству, а власник несе відповідальність за збереження культурної спадщини.

Будинок Вертипороха – триповерхова цегляна споруда в стилі неоренесанс, що є зразком оригінального архітектурного рішення забудови Подолу. Це колишній прибутковий будинок, побудований наприкінці ХІХ сторіччя на замовлення дружини купця Вертипороха Ганни. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.

З 2007 року споруда перебуває у приватній власності.

Пам'ятка кілька разів горіла. Перша пожежа спалахнула 2007 року, інші — в 2014 і 2017 роках.