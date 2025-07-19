Foster + Partners спроєктували найвищий хмарочос у Парагваї

Архітектурна студія Foster + Partners показала проєкт нового хмарочоса в cтолиці Парагваю Асунсьйоні.

Вежа стане новою штаб-квартирою банку Sudameris і найвищою будівлею в країні — її висота сягатиме 188 метрів, пише Dezeen.

Sudameris Plaza матиме 39 поверхів. Перші шість поверхів і два верхні рівні займуть офіси банку, а посередині розмістять комерційні офісні площі.

Візуально споруда складатиметься зі скляного ядра, обрамленого прямокутними бетонними рамами. Знизу вони нахилені всередину, а нагорі — розширюються, підкреслюючи верхівку будівлі.

У проєкті також передбачені ландшафтна площа, артгалерея, аудиторія та великий громадський сад біля основи вежі.

На вході до будівлі гостей та працівників зустрічатиме простора дворівнева вестибюльна зона. Її відокремлять від вулиці, щоб створити криту пішохідну галерею навколо будівлі, яка вестиме до живого громадського саду в центрі ділянки.

Візуалізації: Foster + Partners