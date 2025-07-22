Кияни просять створити лугову зону біля метро "Площа Українських Героїв": петиція
На сайті Київради з’явилася петиція із закликом перетворити асфальтовану ділянку площею близько 960 м² біля станції метро "Площа Українських Героїв" на природну лугову зону.
Ідеться про територію, що наразі не виконує жодної соціальної чи транспортної функції й лише спричиняє перегрів простору влітку.
Автор звернення вважає, що міські луки без регулярного скошування допоможуть зменшити ефект теплового острова, знизивши температуру поверхні на 10–20°C, утримуватимуть дощову воду, зменшуючи навантаження на зливову каналізацію і ризики підтоплень, потребуватимуть менше витрат на утримання і зроблять комфортнішим перебування містян на зупинках у спеку.
У петиції пропонують:
- частково або повністю зняти асфальт на ділянці
- засіяти територію лучними травами й квітами
- висадити дерева для затінку
- встановити інформаційну табличку про тип території
- залучити громаду до догляду за зеленою зоною
- облаштувати паркомісця для велосипедів, адже ділянка розташована на маршруті запроєктованого веломаршруту.
Фото: Annie Spratt / Unsplash
Опубліковано: 22 липня 2025