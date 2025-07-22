Кияни просять створити лугову зону біля метро "Площа Українських Героїв": петиція

385
Ірина Маймур
share share

На сайті Київради з’явилася петиція із закликом перетворити асфальтовану ділянку площею близько 960 м² біля станції метро "Площа Українських Героїв" на природну лугову зону.

Ідеться про територію, що наразі не виконує жодної соціальної чи транспортної функції й лише спричиняє перегрів простору влітку.

Автор звернення вважає, що міські луки без регулярного скошування допоможуть зменшити ефект теплового острова, знизивши температуру поверхні на 10–20°C, утримуватимуть дощову воду, зменшуючи навантаження на зливову каналізацію і ризики підтоплень, потребуватимуть менше витрат на утримання і зроблять комфортнішим перебування містян на зупинках у спеку.

У петиції пропонують:

  • частково або повністю зняти асфальт на ділянці
  • засіяти територію лучними травами й квітами
  • висадити дерева для затінку
  • встановити інформаційну табличку про тип території
  • залучити громаду до догляду за зеленою зоною
  • облаштувати паркомісця для велосипедів, адже ділянка розташована на маршруті запроєктованого веломаршруту.

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 липня 2025
share share
Найбільший у світі надувний купол накрив будмайданчик у Китаї Найбільший у світі надувний купол накрив будмайданчик у Китаї У Львові облаштують 100 доступних входів — за рахунок спонсорів У Львові облаштують 100 доступних входів — за рахунок спонсорів Microsoft створить цифрову копію Нотр-Даму Microsoft створить цифрову копію Нотр-Даму Новий серіал Ліни Данем не схожий на "Дівчат" — і в цьому його сенс Новий серіал Ліни Данем не схожий на "Дівчат" — і в цьому його сенс
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.