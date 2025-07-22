На Андріївському узвозі розібрали веранду історичного будинку Мощинського

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Ірина Маймур
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У Києві на Андріївському узвозі, 18 розібрали дерев'яну веранду історичного будинку Якова Мощинського.

Про це повідомив активіст і пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок, зведений 1880 року на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського, має статус пам’ятки архітектури.

Раніше тут розміщувалася майстерні художників. Однак на початку 2000-х будівлю вивели з комунальної власності й приватизували. Тривалий час пам'ятка перебувала у занедбаному стані, доки Київська міська прокуратура не звернулася з відповідним позовом до суду.

У 2024 році, на виконання рішення суду, розробили проєкт реставрації пам'ятки. Однак наразі паспорт об'єкту вказує на інший вид робіт — "комплексні наукові дослідження". Місцеві продавці картин неодноразово скаржилися на роботи всередині будівлі та вивезення дощок, проте характер цих робіт залишався невідомим.

Минулого тижня директорка департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова повідомила в інтерв'ю, що в будинку проводять реставрацію "без надбудов, перепланувань чи втручань у первісну структуру".

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 22 липня 2025
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