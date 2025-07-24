Історичний центр Одеси постраждав через російську атаку

У ніч проти 24 липня росія атакувала Одесу безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожий дрон влучив посеред Приморського бульвару, який входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як пише "Українська правда", постраждав Воронцовський палац (нині Міський палац дитячої та юнацької творчості) — пам'ятка архітектури початку XIX століття. У ньому вибито 19 вікон, зруйновано 3 зовнішні двері, штукатурка обвалилась у 8 приміщеннях, пошкоджено два старовинні ліхтарі, частково обвалився фасадний карниз.

До того ж на світлинах видно пошкоджений музей просто неба. Тут під куполом знаходяться залишки грецького поселення VI—V ст. до н. е.. Їх розкопали у 2008 році та оформили у вигляді музейної експозиції. Також пошкоджені лавки, смітники на алеї та вибиті вікна у будинках, що знаходяться поруч.

Крім того, у місті було кілька пожеж, зокрема горів ринок "Привоз", приватний будинок та АЗС. На Привозі пошкоджено будівлі фруктового павільйону, які є пам’ятками культурної спадщини.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Фото: Олег Кіпер; Геннадій Труханов; ДСНС в Одеській області