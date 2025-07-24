Житній ринок отримав охоронний статус — у КМДА це спростували (оновлено)

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини підтримала облікову документацію на об'єкт “Житній критий ринок з допоміжними технічними спорудами”, розташований за адресою вул. Верхній Вал, 16.

Про це повідомили в департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Документацію доопрацювали відповідно до зауважень експертів. У роботі над цим взяли участь фахівці Київського науково-методичного центру, ДІАЗ “Стародавній Київ”, ДОКС і члени Консультативної ради.

Як зауважила депутатка Київради Євгенія Кулеба, відтепер Житній ринок є памʼяткою архітектури місцевого значення “Житній критий ринок з допоміжними технічними спорудами”. Відтак, на обʼєкті можна буде здійснювати лише реставраційні роботи. Такий статус має вберегти будівлю від знесення і тотальної перебудови.

"Звичайно, інвестору буде складніше, – додала Кулеба. – Реставрація завжди дорожча і складніша за інші роботи. Незалежно від того, інвестуватиме місто чи хтось інший, але ми точно вбережемо ринок для киянок та киян".

Водночас документ містить положення про можливість уточнення предмета охорони. Це означає, що аварійні чи непридатні елементи можуть бути замінені або значно перероблені під час проведення робіт, каже депутатка.

Оновлено о 17:45. Як повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова, Житній ринок отримає статус щойно виявленої пам’ятки культурної спадщини протягом місяця. Наступним кроком буде підготовка та подання пакету документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння йому статусу об’єкта культурної спадщини.

"На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлено інші терміни", – заявила посадовиця.

У червні голова Київської міської ради Віталій Кличко відхилив петицію щодо надання статусу памʼятки Житньому ринку та недопущення його приватизації. Ініціатори звернення закликали надати ринку пам'яткоохоронний статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини за видами: архітектура, наука й техніка, монументальне мистецтво, містобудування й ландшафт.

У 2024 році було створено робочу групу з пошуку шляхів приведення будівлі до належного технічного стану. До її складу увійшли представники Київради, КМДА, громадської ради й активісти.