Суд зобов’язав власника садиби Балабух на Подолі укласти охоронний договір

Київський окружний адміністративний суд зобов’язав власника садиби Балабух у Подільському районі, що є пам’яткою архітектури, укласти охоронний договір.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йдеться про “жилий будинок XVIII–XIX століття" (також відомий як “заїжджий двір О. Іщенка”), розташований на вул. Петра Сагайдачного, 27Б. Він є частиною історичної садиби родини Балабух — відомих київських кондитерів кінця XVIII — початку XIX століття.

Спочатку будівлю використовували як заїжджий двір, збудований майстром-сріблярем О. Іщенком. Після великої пожежі 1811 року та перепланування Подолу, будинок опинився в глибині новоствореного подвір’я. Надалі нові власники використовували його як житловий флігель.

Будівля має характерні риси архітектури тієї епохи, становить культурну цінність як приклад заїжджого двору кінця XVIII століття й уособлює частину історичного середовища Подолу.

Попри те, що будівля має статус пам’ятки національного значення, з моменту приватизації у 2010 році власник не уклав охоронний договір. Це суперечить закону "Про охорону культурної спадщини" і створює ризики для збереження об’єкта.

Прокуратура звернулася до суду з метою забезпечення належного захисту пам’ятки. Суд погодився з її доводами і зобов’язав власника укласти охоронний договір на будівлю протягом місяця. Його має погодити Міністерство культури.