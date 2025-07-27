На Берестейському проспекті знайшли викинуте з бібліотеки керамічне панно

На подвірʼї житлового будинку на Берестейському проспекті виявили частини керамічного панно, яке раніше прикрашало Центральну бібліотеку ім. Тараса Шевченка для дітей у Києві.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму й журналістка БЖ Ельміра Еттінгер.

За словами місцевих мешканців, вони врятували фрагменти з шамоту з глазурʼю у 2016 році, коли у бібліотеці проводили “осучаснення” інтерʼєру. Тоді кераміку просто викинули — ймовірно, через те, що вона здавалася "немодною".

Активістка зазначає, що навіть у разі пошкодження панно могло бути легко відреставроване, а ремонт в бібліотеці можна було зробити, одночасно зберігши панно. Натомість кераміку просто викинули, хоча панно могло стати характерною деталлю мінімалістичного інтер’єру.

На фото — панно у бібліотеці до ремонту приміщення

На фото — панно у бібліотеці до ремонту приміщення

Наразі достеменно невідомо, хто є автором роботи. В архітектурних джерелах згадується, що оформлення закладів із мозаїками на Берестейському проспекті виконувала художниця Ольга Рапай. Є ймовірність, що саме вона або хтось із її команди створив панно.

"Неймовірно тяжко бачити таке ставлення до мистецтва тих, хто має нести дітям культуру і ідентичність, яка точно полягає не в трендовому інтерʼєрі. А в тому, що художники для цих дітей колись зробили", — пише Ельміра.

Фото: Ельміра Еттінгер