Занедбаний будинок Хвойки на Подолі хочуть перетворити на музей археології

У Києві запустили громадську ініціативу з метою повернення у власність міста історичної будівлі на вулиці Ігорівській, 9/1.

Про це повідомили в ГО "Україна Інкогніта".

У цьому будинку в 1898–1914 роках жив Вікентій Хвойка — першовідкривач Трипільської культури, дослідник скіфських і зарубинецьких пам’яток, якого називають хрещеним батьком української археології.

Будинок звели за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Він є яскравим зразком житлового будинку другої половини ХІХ століття.

Нині будівля стоїть порожньою, занепадає й руйнується. Вона перебуває у власності підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Ініціатори закликають повернути будівлю в комунальну власність Києва й створити там археологічний музей.

Для обговорення й координації зусиль ініціатори створили телеграм-групу “Будинок Хвойки. Створимо музей” і закликають небайдужих киян долучатися до спільноти.

До проєкту долучилися заповідник “Стародавній Київ” і ГО "Україна Інкогніта" за підтримки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.