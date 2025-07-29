Кличко відповів на петицію про ліквідацію "Київзеленбуду": що сказав мер

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Артем Черничко
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Київський міський голова Віталій Кличко підтримав петицію із закликом ліквідувати комунальне підприємство "Київзеленбуд", але тільки частково. Про це йдеться у його відповіді на звернення, що набрало 6 тисяч голосів.

“Враховуючи (...) що в електронній петиції (...) не наведено фактів порушень природоохоронного законодавства КО “Київзеленбуд”, підтримую електронну петицію в частині збереження зелених насаджень у місті Києві”, — йдеться у відповіді Кличка.

Автори петиції серед іншого вимагали ліквідувати КП "Київзеленбуд" через систематичне знищення здорових дерев у столиці, а також провести незалежний аудит діяльності підприємства. У зверненні наводили кілька прикладів знищення зелених насаджень комунальниками за останні роки. Серед них – спилення дерев біля садиби Зеленських на вулиці Кониського.

У відповіді на петицію сказано, що "Київзеленбуд" діє в межах чинного законодавства, видаляючи лише сухостійні й аварійні дерева після обстежень екологічної інспекції. Комунальне підприємство заперечує систематичне знищення здорових дерев, надаючи приклади заміни видалених тополь новими деревами на вул. Кониського та відсутність зафіксованих порушень у Голосіївському парку та на Пейзажній алеї.

Також зазначено, що деякі згадані у петиції території (парк "КПІ", урочище "Теремки") не перебувають на балансі "Київзеленбуду", а відповідальність за них несуть інші балансоутримувачі.

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Опубліковано: 29 липня 2025
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