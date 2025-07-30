Художниця Леся Хоменко створює на київському вокзалі масштабне полотно

На центральному вокзалі Києва художниця Леся Хоменко протягом місяця створює свою найбільшу роботу — живописне полотно розміром 21 на 12 метрів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Мисткиня працює в “червоній залі” на другому поверсі будівлі, яка вперше стала майстернею.

Полотно повторює ритм вокзальних сходів, але трансформує його у символічний безперервний рух, наповнений постатями, які уособлюють різні групи українського суспільства.

Робота присвячена спільним зусиллям українців, які разом захищають країну, культуру, спосіб життя та демократичні цінності.

Презентація полотна відбудеться наприкінці серпня безпосередньо на вокзалі.

Проєкт реалізують PinchukArtCentre та "Укрзалізниця". Це частина довгострокового партнерства між артцентром і перевізником, що спрямоване на інтеграцію сучасного мистецтва у публічні простори.

Фото: УЗ