На ВДНГ облаштують памп-трек для катання на скейтбордах і роликах

В Урбан-парку на ВДНГ у Києві починають облаштовувати памп-трек.

Про це повідомляє пресслужба Експоцентру України.

Памп-трек — це спеціально спроєктована хвилеподібна траса для катання на велосипедах, самокатах, скейтбордах і роликах. Рух на ній відбувається без педалювання чи поштовхів — тільки завдяки балансу тіла.

До того ж в Урбан-парку модернізують споти для пана-футболу й футболу 3х3, а також ремонтують скейт-парк.

У зв'язку з роботами вхід на частину території, зокрема у скейт-парк та зелену галявину біля нього, тимчасово обмежать. Роботи планують закінчити 31 серпня.