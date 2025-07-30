На ВДНГ облаштують памп-трек для катання на скейтбордах і роликах
В Урбан-парку на ВДНГ у Києві починають облаштовувати памп-трек.
Про це повідомляє пресслужба Експоцентру України.
Памп-трек — це спеціально спроєктована хвилеподібна траса для катання на велосипедах, самокатах, скейтбордах і роликах. Рух на ній відбувається без педалювання чи поштовхів — тільки завдяки балансу тіла.
До того ж в Урбан-парку модернізують споти для пана-футболу й футболу 3х3, а також ремонтують скейт-парк.
У зв'язку з роботами вхід на частину території, зокрема у скейт-парк та зелену галявину біля нього, тимчасово обмежать. Роботи планують закінчити 31 серпня.
Фото ілюстративне: Kateboard
Опубліковано: 30 липня 2025