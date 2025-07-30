На ВДНГ облаштують памп-трек для катання на скейтбордах і роликах

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Ірина Маймур
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В Урбан-парку на ВДНГ у Києві починають облаштовувати памп-трек.

Про це повідомляє пресслужба Експоцентру України.

Памп-трек — це спеціально спроєктована хвилеподібна траса для катання на велосипедах, самокатах, скейтбордах і роликах. Рух на ній відбувається без педалювання чи поштовхів — тільки завдяки балансу тіла.

До того ж в Урбан-парку модернізують споти для пана-футболу й футболу 3х3, а також ремонтують скейт-парк.

У зв'язку з роботами вхід на частину території, зокрема у скейт-парк та зелену галявину біля нього, тимчасово обмежать. Роботи планують закінчити 31 серпня.

Фото ілюстративне: Kateboard

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Опубліковано: 30 липня 2025
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