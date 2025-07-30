Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини

Житній ринок на Подолі внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. Відповідний наказ підписано 30 липня.

З моменту набуття цього статусу на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та всі визначені ним охоронні заходи. Це рішення є результатом спільних зусиль департаменту охорони культурної спадщини, Консультативної ради, громадських активістів і пам’яткоохоронців.

Наступним кроком буде підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Минулого тижня Консультативна рада підтримала облікову документацію на об'єкт "Житній критий ринок з допоміжними технічними спорудами". Це викликало плутанину серед ЗМІ й громадськості, які сприйняли це як надання ринку статусу пам'ятки архітектури місцевого значення. У КМДА тоді уточнили, що статус щойно виявленої пам’ятки ринок отримає протягом місяця.

У червні голова Київської міської ради Віталій Кличко відхилив петицію щодо надання Житньому ринку статусу памʼятки та недопущення його приватизації.