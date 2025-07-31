Кияни просять зупинити забудову біля Ботсаду Гришка й облаштувати сквер

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Ірина Маймур
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На сайті Київради з’явилася петиція з вимогою скасувати забудову на вулиці Вільшанській, 1 біля Національного ботанічного саду імені Гришка.

Забудова на вул. Вільшанській, 2Б станом на 2013 рік. Фото: "Наші гроші"

Автор звернення Олександр Пилаєв пропонує натомість надати ділянці статус скверу або зеленої зони загального користування.

Йдеться про територію, яка входить до охоронної зони Долини Дніпра й має високу екологічну цінність. Вона також виконує функцію зеленого буфера в Печерському районі.

Згідно з містобудівними обмеженнями, максимальна дозволена висотність забудови в цій зоні не має перевищувати 27 метрів (приблизно 8 поверхів). Натомість у проєкті забудови передбачено зведення житлових будівель до 24 поверхів заввишки.

Місцеві жителі неодноразово просили створити на цій території громадський простір із місцями для відпочинку та дитячим майданчиком.

Автор петиції закликає міську владу:

  • перевірити законність забудови та відповідність проєкту містобудівній і природоохоронній документації
  • змінити цільове призначення землі на “для створення скверу або рекреаційної зони”
  • включити ділянку до програми збереження та розширення зелених зон Києва
  • передбачити фінансування з міського бюджету на облаштування скверу у 2026 році.

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Опубліковано: 31 липня 2025
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