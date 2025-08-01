У Києві відреставрують розбитий дашок історичного будинку на Лук'янівці
Пошкоджений буревієм дашок під’їзду колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт на вул. Котарбинського, 21 відреставрують.
Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.
Після звернення мешканців і ГО “Справжній Київ” на місце приїхали спеціалісти Центру консервації предметів археології. Вони оглянули пошкодження і демонтували дашок — під наглядом реставраторів і з максимальним збереженням автентичних деталей.
Наразі готують документацію для проведення протиаварійних та реставраційних робіт. Також планують відновити частину даху будинку.
Нагадаємо, 29 липня буревій пошкодив дашок і всю вхідну групу колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт.
Будівля на Лук'янівці, споруджена у 1913 році цивільним інженером Петром Жуковим, є останнім зразком старої забудови вулиці. На початку ХХ століття шестиповерховий будинок вирізнявся великими квартирами, паркетними підлогами, декором і розписами сходової клітки у стилі ар-нуво.
Фото: ГО "Справжній Київ"; ДОКС