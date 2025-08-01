У Києві відреставрують розбитий дашок історичного будинку на Лук'янівці

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Ірина Маймур
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Пошкоджений буревієм дашок під’їзду колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт на вул. Котарбинського, 21 відреставрують.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Після звернення мешканців і ГО “Справжній Київ” на місце приїхали спеціалісти Центру консервації предметів археології. Вони оглянули пошкодження і демонтували дашок — під наглядом реставраторів і з максимальним збереженням автентичних деталей.

Наразі готують документацію для проведення протиаварійних та реставраційних робіт. Також планують відновити частину даху будинку.

Дашок до пошкодження буревієм

Нагадаємо, 29 липня буревій пошкодив дашок і всю вхідну групу колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт.

Будівля на Лук'янівці, споруджена у 1913 році цивільним інженером Петром Жуковим, є останнім зразком старої забудови вулиці. На початку ХХ століття шестиповерховий будинок вирізнявся великими квартирами, паркетними підлогами, декором і розписами сходової клітки у стилі ар-нуво.

Фото: ГО "Справжній Київ"; ДОКС

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Опубліковано: 01 серпня 2025
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