У передмісті Львова зрізали десятки дерев для реконструкції скверу

У місті Городок Львівської області під час реконструкції центральної площі перед ратушею зрізали всі дерева. Серед них були ялини, берези та інші породи.

За словами місцевих жителів, знищили щонайменше сотню дерев. Мешканці обурені — на їхню думку, місто “заливають плиткою” та “вбивають останнє зелене місце в центрі”.

Як пояснив мер Городка Володимир Ременяк у коментарі “Твоєму місту”, дерева вирізали в межах міжнародного проєкту за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027. Проєкт фінансують Європейський Союз та Городоцька міська рада. Його вартість — 586 200 євро. 60% цієї суми оплачує Євросоюз.

Ременяк каже, що дерева висадили в радянські часи “без потреби”, тоді як площа історично мала бути відкритою.

”Частина дерев була аварійною, трухлявою, інша – здоровою, але ми висадимо більше дерев, ніж забираємо. Зараз зрубано 70, натомість з’явиться понад 120 декоративних низькорослих дерев”, – каже міський голова.

Також планують облаштувати мощення, створити водний об'єкт — “струмок”, встановити відпочинкові зони та перенести пам’ятник Шевченку на почесне місце.

“Якщо зараз дивитися на будмайданчик, справді виглядає негарно. Але коли ви приїдете до нас у гості влітку 2026-го, побачите зовсім інше місто. Це не був раптовий проєкт “з коліна”. Ми над ним працювали роками, знайшли оригінальні документи, латинські грамоти 1389 року”, — заявляє мер.

Проєкт пройшов державну експертизу, зокрема в Мінкульті. Підрядника обрали через міжнародний тендер — ним стало підприємство “СЛМ-ПЛАСТ” із Житомира.