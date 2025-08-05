Cуд заборонив забудову охоронних земель біля музею в Пирогові

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду заборонив забудову охоронних земель біля Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

“Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ “Агрокомбінат Хотівський” щодо забудови цієї території. Рішення оскарженню не підлягає”, — написав Перов.

Нагадаємо, в 2004 році Київська міська рада передала “Агрокомбінату Хотівський” в оренду низку ділянок на території музею. У 2015-му договір розірвали, але вже у 2017-му компанія без належних підстав зареєструвала право власності на ці землі. Йдеться про загальну площу понад 149 гектарів.

У лютому 2022 року 24,5 гектара землі в охоронній зоні музею повернули громаді. Суд скасував право оренди компанії, яка планувала звести на цій території 12 житлових багатоповерхівок. Рішення набрало чинності після позову Київської міської прокуратури.

Однак у лютому 2023 року Північний апеляційний господарський суд став на бік “Агрокомбінату Хотівський” і дозволив забудову, задовольнивши їхню скаргу щодо скасування реєстрації охоронного статусу земель.

Як зазначає активіст Михайло Погребиський, ділянки довкола музею входять до зон охорони пам’ятки, охоронюваного ландшафту та Південного історичного ареалу Києва. Окрім цього, це одна з небагатьох незабудованих природних територій правобережної частини міста — лісостеп із балками та луками, який є екологічним коридором для міграції тварин.

У проєкті створення Національного природного парку “Голосіївський” ці землі визначені як потенційна частина майбутньої заповідної території.

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum