Львів розширює веломережу — цьогоріч облаштують ще 17 км

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Артем Черничко
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У Львові до кінця 2025 року планують облаштувати 17 кілометрів нової велоінфраструктури. Роботи проведуть на 34 ділянках, що дасть змогу з'єднати існуючі маршрути в єдину мережу, повідомили у Львівській міській раді.

Цей проєкт збільшить наявну веломережу міста на 12%. Роботи здійснюють у межах поточних ремонтів доріг і тротуарів. Мета — об’єднати вже наявні велодоріжки, збудовані до 2022 року, у безперервну мережу. Це дозволить мешканцям міста комфортніше та безпечніше пересуватися.

Під час облаштування велоінфраструктури враховують потреби пішоходів та маломобільних груп населення, а також шукають малозатратні методи реалізації. Йдеться про невеликі ділянки до 200 метрів, які з різних причин не були закінчені раніше.

“Наприклад, у центрі міста, на вулиці Коперника, ми вирішили просто намалювати фарбою велодоріжку, бо недоцільно витрачати там великі кошти, але в такий спосіб ми можемо розмежувати транспорт, і вказати, що тут може їхати велосипедист”, – пояснюють у міськраді.

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Перша велодоріжка у Львові з'явилася у 2011 році. До 2033 року у місті планують облаштувати ще 150 км доріжок і смуг для велосипедистів.

Фото: Роман Балук, ЛМР

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Опубліковано: 06 серпня 2025
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