Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні

Господарський суд Києва визнав ПрАТ "Готель «Салют»" банкрутом через борги на суму 5,4 мільярда гривень.

Рішення набуло чинності 30 червня 2025 року, повідомляє LIGA.net.

На кінець 2024 року у компанії, пов’язаній із підсанкційним бізнесменом Костянтином Жеваго, збитки сягнули 1,23 мільярда гривень, а власний капітал і ресурси для погашення боргу були відсутні. Процедура розпорядження майном тривала понад сім років, але пропозицій санації не надходило. Суд дійшов висновку, що відновити платоспроможність можливо лише через ліквідацію.

Серед кредиторів — Національний банк України, якому готель заборгував 4,2 мільярда гривень, ПАТ "Банк Фінанси та Кредит" із вимогами на 1,19 мільярда гривень, ПрАТ "Росава" з боргом у 14,4 мільйона гривень, а також кілька інших компаній, включно з ТОВ "ФК Монтале" та ТОВ "КУ «Інвестиційна»”.

Наразі відкрито ліквідаційну процедуру строком на рік під керівництвом арбітражного керуючого Вадима Кізленка. Основний актив — будівлю готелю на вул. Івана Мазепи, 11Б — продадуть на аукціоні для погашення заборгованості перед НБУ. "Салют" був майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та Кредит".

"Салют" збудували у 1984 році за проєктом архітектора Авраама Мілецького, відомого також за крематорієм на Байковому кладовищі та готелем "Україна". До роботи долучилися архітектори В. Г. Шевченко та Н. І. Слогоцька. Початковий план передбачав 18 поверхів, але у фінальній версії звели лише сім.