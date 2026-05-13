Власник аварійного оглядового колеса на Подолі у Києві пригрозив зупинити демонтаж та піти у міжнародний суд

Іван Назаренко 13 травня 2026
Власник аварійного оглядового колеса на Контрактовій площі у Києві, французький підприємець Луї Тутен, пригрозив зупинити демонтаж конструкції та звернутися до міжнародного суду через дії прокуратури. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Під час засідання Господарського суду Києва 12 травня Тутен попросив відкласти розгляд справи, заявивши, що самостійно здійснить демонтаж атракціону. Водночас прокурор нагадав, що аналогічні обіцянки підприємець давав іще торік.

За словами Перова, власник також заперечував висновки прокуратури про аварійність споруди й посилався на судове рішення на свою користь, що нібито існує, однак так і не надав жодного документа. Крім цього, він заявив: «Якщо на мене будуть тиснути — я залишу все як є».

Небезпечний стан конструкції ще у грудні 2025 року підтвердила незалежна експертиза. Фахівці встановили, що опори 43-метрового колеса стоять на прогнилих дерев’яних брусах із тріщинами та зруйнованою структурою. Слідчі вважають, що такий стан атракціону може становити загрозу для людей на площі.

Демонтаж колеса розпочали у березні 2026 року після рішення суду. Під наглядом правоохоронців робітники знімали кабінки та вивозили їх у контейнерах із Подолу. Станом на початок квітня демонтували 13 із 30 люльок, однак після цього роботи зупинилися. Металевий каркас досі залишається над Контрактовою площею.

Атракціон встановили ще у 2017 році як тимчасову різдвяну споруду, однак після свят його так і не прибрали. Згодом з’ясувалося, що колесо роками працювало з простроченими дозволами.

Фото: Artem Zhukov / Unsplash
