У Королівській опері Версаля відбулася прем'єра вистави, створеної з допомогою ШІ

У Парижі представили експериментальну виставу, частково написану штучним інтелектом у стилі класичного драматурга Мольєра. Прем’єра комедії «Астролог, або Фальшиві пророцтва» відбулася у Королівській опері Версаля, пише The Guardian.

Над проєктом під назвою Molière Ex Machina дослідники Університету Сорбонни працювали понад два роки. Для створення тексту вони використовували французький ШІ-асистент Le Chat. Алгоритм аналізував твори Мольєра, його лексику, структуру діалогів і навіть книги, які читав драматург.

У центрі сюжету — заможний парижанин, який під впливом шахрая-астролога хоче видати доньку заміж за літнього боржника-перукаря. Дослідники кажуть, що тему астрології також запропонував сам ШІ. На їхню думку, вона добре перегукується із сучасними дискусіями про сліпу віру в технології.

За словами режисера Мікаеля Буффара, перша версія сценарію від ШІ займала лише вісім сторінок і була не дуже цікавою. У підсумку команда провела близько 20 тисяч взаємодій із системою, постійно переписуючи сцени й пояснюючи алгоритму, чому окремі фрагменти не працюють.

Автори наголошують, що це не п’єса, написана ШІ, а радше спільна робота людей і алгоритму. У проєкті брали участь літературознавці, історики, лінгвісти та театральні дослідники.

Виставу побачили близько 100 глядачів, серед яких міністр культури Франції Катрін Пегар. Частина аудиторії назвала імітацію стилю Мольєра моторошно точною. Інші ж заявили, що хороший драматург міг би написати подібну п’єсу і без допомоги штучного інтелекту.