У Львові відкрили для всіх відновлену мозаїку "Інформаційний простір"

138
Дар'я Нагорна
У львівському медичному центрі Symbiotyka завершили реконструкцію приміщення і представили відновлену мозаїку художника-шістдесятника Богдана Сойки, яку знищили у 2023 році.

Центр знаходиться в будівлі видавництва “Вільна Україна” у колишньому приміщенні “Торгпрес” за адресою вул. Володимира Великого, 2.

"Інформаційний простір" зображує фігури п'яти жінок, які символізують глобальний обмін інформацією між континентами. Зараз роботу можна побачити на другому поверсі.

Восени 2023 року активістка Ельміра Еттінгер виявила, що під час реконструкції приміщення новими власниками мозаїку “Інформаційний простір” 1981 року знищили. Тоді Львівська міська рада домоглася відновлення твору як такого, що з 2019 року входив до переліку цінних мозаїк міста.

Відновленням мозаїки протягом року займався колектив художників “Софія” на чолі з Василем Сиваком, викладачем Львівської національної академії мистецтв. Митці збирали смальту по всій Україні, ретельно добираючи відтінки. Загалом було використано понад 500 тисяч елементів, деякі з яких сягали всього 2х2 мм.

Фото: Jurko Voloshchak

Опубліковано: 10 вересня 2025
