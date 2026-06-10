У Києві затопило видавництво «Смолоскип»: частину книжок знищено

У Києві через аварію на теплотрасі окропом затопило приміщення видавництва та книгарні «Смолоскип» на вулиці Межигірській, 21. Найбільше постраждав підвал, де зберігали книжки: частину видань знищено, інші намагаються врятувати, повідомили в команді.

За їхніми словами, 9 червня вода заливала приміщення близько п’яти годин, поки «Київтеплоенерго» не перекрило теплотрасу. Після цього працівники змогли почати відкачувати воду.

У підвалі зберігалися книжки видавництва. Частину накладів знищено, а решту намагаються підняти на верхні поверхи й висушити. Навіть ті книжки, які не намокли безпосередньо, можуть псуватися через високу вологість і температуру.

Письменник і військовослужбовець Павло Коробчук розповів, що рівень води в підвалі сягав колін.

«Книжки залило до висоти коліна, а ті, що не намокли — наразі й далі пошкоджуються через височезну вологу й температуру повітря під 60 градусів — тендітний папір, ніжні сторінки. Станом на зараз потоки води вдалося повністю зупинити, її відкачують, температура дуже повільно, але спадає», — написав Коробчук.

Директорка книгарні «Смолоскип» Ольга Погинайко повідомила, що частину знищених книжок доведеться викинути, а ті видання, які ще можна врятувати, намагатимуться висушити.

Серед книжок, що вціліли, вона згадала залишки першого тому повного зібрання творів Василя Стуса, які зберігалися не на складі, а також книжку «Дерево листів» Оксани Лебедівни, яку ще не встигли перенести до підвального приміщення. Також кілька пакунків книжок серії Юрія Лавріненка про Розстріляне відродження вдалося винести Павлу Коробчуку.

CEO Litosvita & Cultosvita Марія Придьма повідомила, що працівники кілька годин зверталися до різних служб, однак відповідальність переадресовували між установами. За її словами, будівля на Межигірській, 21 є пам’яткою архітектури та нещодавно була відремонтована.

У «Смолоскипі» просять охочих допомогти перенести книжки на верхні поверхи. Толоку організовують 10 червня о 13:00 у будинку видавництва на Межигірській, 21. Волонтерів просять узяти рукавиці, непромокальне взуття та налобний ліхтарик. Також видавництву можуть знадобитися осушувачі повітря.

У видавництві просять стежити за оновленнями, оскільки допомога з перенесенням і сушінням книжок може знадобитися і наступними днями.

«Смолоскип» також опублікував реквізити для грошової допомоги.

Видавництво «Смолоскип» заснували 1967 року в Балтиморі, США, і назвали іменем Василя Симоненка. Після здобуття Україною незалежності воно переїхало в Київ. Нині директором видавництва є письменник і літературознавець Ростислав Семків. «Смолоскип» спеціалізується на художній літературі, історичних і літературознавчих виданнях, нонфікшні, а також творах письменників Розстріляного відродження.