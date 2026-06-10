У Києві планують збудувати льодову арену для підготовки спортсменів

У Києві можуть збудувати нову льодову арену для підготовки спортсменів. Її планують створити на базі Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Проєкт нині опрацьовують Мінмолодьспорту, ДУ «Укрспортзабезпечення» та керівництво коледжу. Представники установ уже оглянули територію, де може з’явитися майбутній спортивний об’єкт.

Для арени планують використати обладнання, яке раніше закупили для льодового комплексу в Херсоні за державні кошти. Після початку повномасштабної війни його вдалося зберегти, і воно досі перебуває у робочому стані. Наступним етапом має стати будівництво каркасного манежу. Проєкт уже розробили та передали на експертизу, яку планують завершити до серпня.

У разі реалізації проєкту в коледжі відкриють нові відділення із зимових видів спорту — шорт-треку та фігурного катання.

У Мінмолодьспорту також заявили, що розглядають цей проєкт як частину ширшої програми відновлення спортивної інфраструктури. Для цього планують залучати додаткове фінансування через фонд Sports Recovery Foundation, який має підтримувати реконструкцію та будівництво спортивних об’єктів, пошкоджених або зруйнованих під час війни.