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Учені вперше протестували на людині технологію омолодження клітин — вона може повернути зір

Артем Черничко 10 червня 2026
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Учені вперше протестували на людині технологію омолодження клітин — вона може повернути зір

У США стартували перші у світі клінічні випробування генної терапії, яка змушує старі або пошкоджені клітини знову поводитися як молоді. Перший учасник експерименту вже отримав лікування для відновлення зору. Про це пише науковий журнал Nature.

В основі методу лежить так зване часткове клітинне перепрограмування. Вчені активують три спеціальні гени, які «відмотують» час для клітин назад. Вони повертають їм властивості молодих, але не дають втратити свою функцію.

Головна мета першого етапу — вилікувати у пацієнта глаукому, яка вражає зоровий нерв і призводить до сліпоти. Зазвичай ці нейрони не здатні відновлюватися, але дослідники сподіваються, що генетичне втручання змусить їх регенерувати. Раніше під час лабораторних тестів цей метод повністю повернув зір старим мишам.

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Попри великий потенціал для майбутнього омолодження всього організму, ставки дуже високі. Головне завдання тепер — перевірити безпеку методів. У науковій спільноті досі побоюються, що таке перепрограмування може спровокувати неконтрольований поділ клітин і спричинити рак.

Саме тому для першого експерименту обрали око. Якщо щось піде не так, загроза для життя пацієнта тут значно нижча, ніж у випадку з іншими органами. Якщо ж випробування будуть успішними, це почне нову еру в медицині, де старіння розглядатимуть як хворобу, яку можна вилікувати.

Фото: Nastia Petruk / Unsplash
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