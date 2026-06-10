Софія Коппола випустила книжку про дизайнера Марка Джейкобса

Американська режисерка Софія Коппола випустила книжку «Marc by Sofia» про дизайнера Марка Джейкобса. Видання презентували студія A24 та британське незалежне видавництво MACK, пише Hypebeast.

Книжка стала друкованим доповненням до однойменного документального фільму Копполи про Джейкобса. Обидва проєкти присвячені творчості дизайнера та його понад 20-річній дружбі з режисеркою.

Видання має 200 сторінок і охоплює різні етапи кар’єри Джейкобса: студентські роки в Parsons School of Design, запуск власного бренду Marc Jacobs, скандальну гранжеву колекцію 1992 року для Perry Ellis, після якої Джейкобс втратив посаду головного дизайнера, а також роботу в Louis Vuitton. Там Джейкобс був креативним директором у 1997–2014 роках.

До книжки увійшли цитати з особистих розмов Копполи та Джейкобса, архівні фото, матеріали кампаній, закулісні знімки й студійні ескізи. Окремий блок розповідає про показ колекції Marc Jacobs весна-літо 2024, натхнений естетикою паперових ляльок і присвячений 40-річчю бренду.

Візуально книжку оформили як скрапбук — колажне видання з фотографіями, архівними матеріалами та особистими спогадами. Такий формат відсилає до захоплення колажами самого Джейкобса.

Придбати «Marc by Sofia» можна на сайтах MACK та A24. Вартість видання — £35, або приблизно $47.

Документальний фільм «Marc by Sofia» став першою повнометражною документальною роботою Софії Копполи. Його прем’єра відбулася на Венеційському кінофестивалі у 2025 році, а американський прокат стартував 20 березня 2026 року.

Стрічка досліджує понад 40-річну кар’єру Марка Джейкобса в моді. Коли продюсер Р. Дж. Катлер запропонував дизайнеру зняти про нього документальний фільм, Джейкобс погодився лише за умови, що режисеркою буде Коппола.