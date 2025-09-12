В Ізюмі демонтують мозаїку, що вціліла після обстрілу 2022 року

93
Дар'я Нагорна
share share

У місті Ізюм на Харківщині, що пережило окупацію у 2022 році, триває реконструкція будинку по вул. Соборності, 39 — його було пошкоджено ворожим обстрілом. Місцеві жителі занепокоєні, що під час робіт знищують мозаїчні панно ізюмського художника Михайла Гвозда.

Про це повідомляє активістка Ельміра Еттінгер.

Паспорт об’єкта не передбачає збереження панно — їх наразі демонтують. За словами будівельників, за проєкт реконструкції будинку відповідає міська рада. Ще у 2024 році мозаїки були цілими та підлягали реставрації.

Фото: Мальва Кіт

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 вересня 2025
share share
У Києві просять встановити камери на зупинках громадського транспорту — петиція У Києві просять встановити камери на зупинках громадського транспорту — петиція У Києві на ВДНГ облаштували памп-трек для катання на скейтбордах і роликах У Києві на ВДНГ облаштували памп-трек для катання на скейтбордах і роликах Списати в макулатуру: якою вийшла "Газета" — спіноф культового "Офісу" Списати в макулатуру: якою вийшла "Газета" — спіноф культового "Офісу" На Полтавщині відновили колишню земську школу в стилі українського модерну На Полтавщині відновили колишню земську школу в стилі українського модерну
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.