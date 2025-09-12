В Ізюмі демонтують мозаїку, що вціліла після обстрілу 2022 року

У місті Ізюм на Харківщині, що пережило окупацію у 2022 році, триває реконструкція будинку по вул. Соборності, 39 — його було пошкоджено ворожим обстрілом. Місцеві жителі занепокоєні, що під час робіт знищують мозаїчні панно ізюмського художника Михайла Гвозда.

Про це повідомляє активістка Ельміра Еттінгер.

Паспорт об’єкта не передбачає збереження панно — їх наразі демонтують. За словами будівельників, за проєкт реконструкції будинку відповідає міська рада. Ще у 2024 році мозаїки були цілими та підлягали реставрації.

Фото: Мальва Кіт