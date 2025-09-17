У Києві відкрили мозаїку, присвячену Георгію Ґонґадзе

Дар'я Нагорна
16 вересня, у 25-ту річницю загибелі засновника “Української правди” Георгія Ґонґадзе, у Києві презентували мозаїку із зображенням Дон Кіхота, повідомляє "УП". Її розмістили на вул. Велика Васильківська, 67/7, де жив журналіст.

Головним елементом є Дон Кіхот — зображення персонажа Мігеля де Сервантеса, створене Пабло Пікассо у 1955 році і обране Георгієм Ґонґадзе як символ видання.

Матеріалом для мозаїки стала смальта із Сумської області, а створювали її митці Семен Майданюк, Махим Антонець, Владислав Власюк, Ольга Чикало за кураторства Тетяни Тадай і Анастасії Лелюк.

17 квітня 2000 року Георгій Ґонґадзе заснував “Українську правду” — перше українське незалежне онлайн-медіа.

Рівно через пів року Георгій Ґонґадзе зник, а згодом в лісі біля міста Тараща було знайдено його обезголовлений труп. Убивство пов’язують із критичними матеріалами про тодішнього президента України Леоніда Кучму та його оточення, які публікувалися в “Українській правді”.

Фото: "УП"

Опубліковано: 17 вересня 2025
