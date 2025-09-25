Мешканці Амстердама судяться з мерією через туристів

147
Артем Черничко
share share

Мешканці Амстердама подали судовий позов проти міської ради, звинувачуючи її у бездіяльності на тлі кризи надмірного туризму. Про це пише Euronews.

Цей позов від громадської ініціативи «Амстердам має вибір» є відповіддю на невиконання владою законодавчих обмежень щодо кількості відвідувачів.

Фото: Miguel A Amutio / Unsplash

Ключова претензія полягає у порушенні постанови 2021 року, яка встановлює ліміт на туристичні ночівлі у 20 мільйонів на рік. Активісти стверджують, що цей показник перевищується вже три роки поспіль, сягнувши 22,9 мільйона торік.

Мешканці вимагають від муніципалітету ефективних дій і пропонують ще більше підвищити туристичний податок, який уже є найвищим у Європі – 12,5%. Додаткові доходи вони пропонують спрямувати на вирішення житлової кризи та прибирання міста від сміття, накопиченого через масовий туризм.

Місцеві жителі також закликають владу остаточно відмовитися від туристичної моделі, орієнтованої на паб-кроули, наркотики та секс-роботу, і перейти до сталої політики, що гарантуватиме якість життя для місцевих жителів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 вересня 2025
share share
Італійське місто запровадить туристичний збір для собак Італійське місто запровадить туристичний збір для собак Кияни вимагають створити рекреаційну зону на Рибальському острові — петиція Кияни вимагають створити рекреаційну зону на Рибальському острові — петиція У Києві на центральній площі ВДНГ відновили басейн У Києві на центральній площі ВДНГ відновили басейн У Мадриді тестують перший безпілотний автобус У Мадриді тестують перший безпілотний автобус
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.