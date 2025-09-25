Мешканці Амстердама судяться з мерією через туристів

Мешканці Амстердама подали судовий позов проти міської ради, звинувачуючи її у бездіяльності на тлі кризи надмірного туризму. Про це пише Euronews.

Цей позов від громадської ініціативи «Амстердам має вибір» є відповіддю на невиконання владою законодавчих обмежень щодо кількості відвідувачів.

Ключова претензія полягає у порушенні постанови 2021 року, яка встановлює ліміт на туристичні ночівлі у 20 мільйонів на рік. Активісти стверджують, що цей показник перевищується вже три роки поспіль, сягнувши 22,9 мільйона торік.

Мешканці вимагають від муніципалітету ефективних дій і пропонують ще більше підвищити туристичний податок, який уже є найвищим у Європі – 12,5%. Додаткові доходи вони пропонують спрямувати на вирішення житлової кризи та прибирання міста від сміття, накопиченого через масовий туризм.

Місцеві жителі також закликають владу остаточно відмовитися від туристичної моделі, орієнтованої на паб-кроули, наркотики та секс-роботу, і перейти до сталої політики, що гарантуватиме якість життя для місцевих жителів.