У Києві створюють мозаїку для Івано-Франківщини — охочі можуть долучитися за донат

Команда київських художників-монументалістів «Затирка» працює над новою мозаїкою для девелопера Alterra Group, яку за три тижні будуть монтувати на Івано-Франківщині. Митці запрошують охочих у свою майстерню, де за донат можна долучитися до викладання твору.

Разом із «Фондом Притули» вони збирають 50 мільйонів гривень на фінансування навчання 5 тисяч захисників і захисниць у військовій школі «Боривітер» упродовж 12 місяців.

Це вже друга мозаїка від «Затирки», створена для Alterra Group. Першим проєктом стало оздоблення фасаду нового ТЦ Obriy Trypil у місті Українка на Київщині, який прикрасили кількома панно за мотивами трипільської культури.

Фото: «Затирка»