В Одесі безкоштовно навчать ліпити з глини, зібраної на узбережжі
4 жовтня у межах персональної виставки одеської художниці-керамістки Івани Полякової «Крихкий берег» відбудеться воркшоп із роботи з дикою глиною, зібраною на узбережжі Одеси.
Художниця створює з зібраної глини предмети побуту за мотивами традиційної української витинанки.
«Такі практики дозволяють не лише фізично доторкнутися до землі нашої місцини, а й створюють простір для діалогу окремих мистецьких практик, співтворення та спільного досвіду матеріальної культури», — пояснює мисткиня.
Учасники воркшопу навчаться стабілізації — перетворенню дикої глини у міцний і піддатливий матеріал для ліплення, а також виліплять з неї вироби для себе. Участь безкоштовна за попередньої реєстрації в гугл-формі.
Фото: Івана Полякова
Опубліковано: 29 вересня 2025