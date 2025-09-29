В Одесі безкоштовно навчать ліпити з глини, зібраної на узбережжі

4 жовтня у межах персональної виставки одеської художниці-керамістки Івани Полякової «Крихкий берег» відбудеться воркшоп із роботи з дикою глиною, зібраною на узбережжі Одеси.

Художниця створює з зібраної глини предмети побуту за мотивами традиційної української витинанки.

Художниця-керамістка Івана Полякова

Композиція «Потоки пам'яті»

«Такі практики дозволяють не лише фізично доторкнутися до землі нашої місцини, а й створюють простір для діалогу окремих мистецьких практик, співтворення та спільного досвіду матеріальної культури», — пояснює мисткиня.

Учасники воркшопу навчаться стабілізації — перетворенню дикої глини у міцний і піддатливий матеріал для ліплення, а також виліплять з неї вироби для себе. Участь безкоштовна за попередньої реєстрації в гугл-формі.

Композиція «Потоки пам'яті»

Композиція «Святилище»

Фото: Івана Полякова