Тейлор Свіфт неочікувано виступила на прем'єрі «Історії іграшок 5»

Американська співачка Тейлор Свіфт стала неочікуваною гостею світової прем'єри анімаційної стрічки «Історія іграшок 5», яка відбулася у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Зірка виступила наживо після показу, пише Variety.

Свіфт вийшла на сцену і, акомпануючи собі на піаніно, виконала нову пісню «I Knew It, I Knew You», яка стала офіційним саундтреком п'ятої частини франшизи.

Окрім цього, співачка підготувала для фанатів ще один сюрприз, заспівавши культовий хіт серії «You’ve Got a Friend in Me» разом із його автором Ренді Ньюманом.

«Для мене це цілий всесвіт, і бути бодай маленькою його частиною — неймовірне щастя. П'ята частина тепер моя найулюбленіша з усіх. Цей мультфільм шалено красивий. Це справжній шедевр», — зі сцени поділилася емоціями співачка.

Раніше, під час релізу треку, Свіфт опублікувала в Instagram зворушливе архівне відео, де вона зовсім маленькою бігає у червоному ковбойському капелюсі. Співачка зізналася, що написання цієї пісні стало для неї музичним експериментом і водночас поверненням у дитинство, адже вона є фанаткою франшизи з п'яти років.

«Історія іграшок 5» з'явиться в українському прокаті вже з 18 червня. За сюжетом, іграшки на чолі з ковбоєм Вуді та астронавтом Баззом об'єднаються, щоб урятувати свою господарку Бонні від надмірної залежності від нового планшета.