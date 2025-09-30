Еконагороду за Оболонський острів у Києві вимагають відкликати

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) звернувся до організаторів міжнародної програми Green Flag Award у Великій Британії з вимогою відкликати нагороду, яку нещодавно отримав Оболонський острів.

Екологи стверджують, що під час будівництва мосту «Хвиля» було знищено близько 200 вікових дерев, тисячу кущів, понад 40 місць проживання кажанів і популяцію червонокнижних рослин, зокрема сибірських півників. За даними КЕКЦ, техніка пошкодила 14 гектарів заповідної території, а збитки оцінюють у півтора мільярда гривень.

Green Flag Award — міжнародна відзнака для парків і природних зон, які відповідають стандартам безпеки, доступності й екологічності. Її адмініструє британська організація Keep Britain Tidy.

У серпні Київ уперше долучився до цієї програми. Переможцем став Оболонський острів, що, за словами мера Віталія Кличка, пройшов «ретельне онлайн-тестування». Він назвав нагороду підтвердженням того, що парк відповідає високим міжнародним стандартам.

У КЕКЦ вважають відзначення острова «плювком в обличчя киянам». Там наголошують, що через будівництво мосту на острові було знищено природні біотопи, а замість луків висадили газонну траву.

«Ще один нюанс — такі нагороди видають за кошт. Ймовірно, за відзнаку могли сплатити з бюджету», — зазначили в організації.

Після звернення КЕКЦ прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення природи на заповідному Оболонському острові.

Фото: Віталій Кличко