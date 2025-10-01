Дніпровський художній музей пошкоджено через ворожу атаку — колекцію планують евакуювати

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро 30 вересня був пошкоджений Дніпровський художній музей. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.

«Всі люди, які перебували у музеї, цілі, оскільки спустилися в укриття, — написав чиновник. — Пошкоджений фасад, вибиті майже всі вікна, вхідні двері. За попереднім візуальним обстеженням, колекція не постраждала».

Музей повідомив , що з 1 жовтня буде тимчасово зачинений для відвідувачів. Оцінку завданих збитків проведуть найближчими днями. Заступник міністра також наголосив, що зараз триває підготовка до евакуації музейного фонду.

Дніпровський художній музей є важливим культурним центром Дніпра. У його колекції — майже 9 тисяч творів живопису, графіки, скульптури та предметів декоративно-прикладного мистецтва XVI—XXI століть.

Фото: Іван Вербицький