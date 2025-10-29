Іспанське місто призупинило адопцію чорних котів через Гелловін

Влада іспанського міста Таррасса, що поблизу Барселони, оголосила про призупинення адопції чорних котів до кінця жовтня. Мета — запобігти жорстокому поводженню з тваринами у ритуалах або святкуваннях, пов'язаних із Гелловіном, пише Euronews.

«Нас попередили організації та громадськість, що деякі люди хочуть взяти чорного кота для використання у ритуальних цілях. Тож ми були змушені видати інструкцію, щоб припинити адопцію чорних котів на Гелловін», — пояснив заступник мера Ноель Дуке.

Заборону знімуть після 31 жовтня, однак чорних котів можна буде адаптувати лише з наданням доказів того, що за твариною будуть доглядати та любити.

Хоча уявлення про чорних котів як провісників нещастя і відьмацтва сягає середньовіччя, зоозахисні організації стверджують: щороку зростає кількість випадків, коли люди просять чорних котів як реквізит для вечірок або, що гірше, для використання у магічних ритуалах.

В Іспанії чорні коти здавна фігурують у повір'ях, пов'язаних із невдачею. Сьогодні ці забобони зберігаються, маскуючись під святкову традицію.

Фото: Nathan Riley / Unsplash