Іспанське місто призупинило адопцію чорних котів через Гелловін
Влада іспанського міста Таррасса, що поблизу Барселони, оголосила про призупинення адопції чорних котів до кінця жовтня. Мета — запобігти жорстокому поводженню з тваринами у ритуалах або святкуваннях, пов'язаних із Гелловіном, пише Euronews.
«Нас попередили організації та громадськість, що деякі люди хочуть взяти чорного кота для використання у ритуальних цілях. Тож ми були змушені видати інструкцію, щоб припинити адопцію чорних котів на Гелловін», — пояснив заступник мера Ноель Дуке.
Заборону знімуть після 31 жовтня, однак чорних котів можна буде адаптувати лише з наданням доказів того, що за твариною будуть доглядати та любити.
Хоча уявлення про чорних котів як провісників нещастя і відьмацтва сягає середньовіччя, зоозахисні організації стверджують: щороку зростає кількість випадків, коли люди просять чорних котів як реквізит для вечірок або, що гірше, для використання у магічних ритуалах.
В Іспанії чорні коти здавна фігурують у повір'ях, пов'язаних із невдачею. Сьогодні ці забобони зберігаються, маскуючись під святкову традицію.
