Біля Тернополя збудували перший в Україні японський модульний міст

331
Ірина Маймур
share share

У селі Чернихівці неподалік Тернополя відкрили перший в Україні японський модульний міст.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Металевий міст через річку Гнізна збудували замість старого, пошкодженого в червні під час ДТП із вантажівкою, яка перевищила допустиму вагу. Він є частиною дороги Р-43 (Тернопіль — Збараж — Ланівці), якою щодня користуються близько 10000 автомобілів.

Нову споруду звели за три місяці — демонтували пошкоджену конструкцію, звели нові опори, змонтували та встановили новий металевий міст. Фахівці укріпили русло річки, влаштували габіони на відкосах моста, відновили підходи до штучної споруди та укріпили їхню основу, нанесли горизонтальну розмітку.

Після оновлення допустиме навантаження на міст зросло до 100 тонн. За інформацією Тернопільської ОВА, гарантований термін його експлуатації становить 50 років.

Металеві модульні конструкції для мосту надало Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) у межах грантової допомоги Україні. Решту аварійно-відновлювальних робіт профінансували з державного бюджету.

Перед відкриттям міст протестували на міцність і надійність. За результатами випробувань, він повністю відповідає державним будівельним нормам і вимогам безпеки.

Фото: Державне агентство відновлення; Тернопільська ОВА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 31 жовтня 2025
share share
Куди піти у Києві 1–2 листопада: афіша для різних ритмів Куди піти у Києві 1–2 листопада: афіша для різних ритмів Японці запускають космічні польоти з Токіо до Нью-Йорка Японці запускають космічні польоти з Токіо до Нью-Йорка У США відкриють музей і готель, присвячені кантрі-співачці Доллі Партон У США відкриють музей і готель, присвячені кантрі-співачці Доллі Партон Базиліка Саґрада Фамілія в Барселоні стала найвищою церквою в світі Базиліка Саґрада Фамілія в Барселоні стала найвищою церквою в світі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.