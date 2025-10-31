Біля Тернополя збудували перший в Україні японський модульний міст

У селі Чернихівці неподалік Тернополя відкрили перший в Україні японський модульний міст.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Металевий міст через річку Гнізна збудували замість старого, пошкодженого в червні під час ДТП із вантажівкою, яка перевищила допустиму вагу. Він є частиною дороги Р-43 (Тернопіль — Збараж — Ланівці), якою щодня користуються близько 10000 автомобілів.

Нову споруду звели за три місяці — демонтували пошкоджену конструкцію, звели нові опори, змонтували та встановили новий металевий міст. Фахівці укріпили русло річки, влаштували габіони на відкосах моста, відновили підходи до штучної споруди та укріпили їхню основу, нанесли горизонтальну розмітку.

Після оновлення допустиме навантаження на міст зросло до 100 тонн. За інформацією Тернопільської ОВА , гарантований термін його експлуатації становить 50 років.

Металеві модульні конструкції для мосту надало Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) у межах грантової допомоги Україні. Решту аварійно-відновлювальних робіт профінансували з державного бюджету.

Перед відкриттям міст протестували на міцність і надійність. За результатами випробувань, він повністю відповідає державним будівельним нормам і вимогам безпеки.

Фото: Державне агентство відновлення; Тернопільська ОВА