Бюро Захи Хадід спроєктувало в Китаї міст, натхненний нитками шовку

Ельміра Еттінгер
Архітектурне бюро Zaha Hadid Architects спроєктувало пішохідно-велосипедний міст у китайському місті Ханчжоу, натхненний шовком і традиційними техніками вишивки.

Про це повідомляє World Architecture.

Міст став частиною проєкту «Безшовне місто» (Seamless City), який з’єднає східний і західний береги Великого каналу та створить єдиний простір із житловими, комерційними й рекреаційними зонами.

Дизайн переосмислює традиційні техніки шиття, спираючись на давню спадщину Ханчжоу як центру знаменитої китайської вишивки шовком. Закручена форма мосту нагадує переплетені нитки шовку, які «зшивають» два береги міста в єдину структуру. Для створення складної хвилястої геометрії використали збірні модульні конструкції, спроєктовані за допомогою цифрового 3D-моделювання.

Сталевий триарочний міст завдовжки 390 метрів розробили з урахуванням складних ґрунтових умов Великого каналу. Завдяки високій міцності сталі конструкція легша за бетонні аналоги та стійкіша до сильних вітрів.

Вночі міст освітлюють вбудовані LED-світильники, які живляться від батарей, що заряджаються протягом дня.

Фото: Xue Liang / Zaha Hadid Architects

Опубліковано: 30 жовтня 2025
