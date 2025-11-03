Суди Києва зберегли охоронний статус історичним лазням на Подолі

Суди міста Києва відмовили комерційній структурі у позові про позбавлення охоронного статусу історичної «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова». Йдеться про двоповерховий будинок на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13 у Подільському районі, повідомила Київська міська прокуратура.

Товариство-власник будівлі, що має статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, намагалося через суд скасувати наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, який надав будинку охоронний статус.

Адміністративні суди повністю погодилися з позицією прокурора та відмовили комерційній структурі у задоволенні позову. Таким чином, пам'ятку захистили від потенційного знищення чи несанкціонованої перебудови.

Історія будинку сягає початку ХІХ століття, коли після пожежі на Подолі цю ділянку в 1822 році отримав купець 3-ї гільдії Михайло Бубнов та збудував на ній садибу, в якій розташовувались громадські лазні.

Будівля є яскравим прикладом архітектури пізнього класицизму. Споруда зберегла свою автентичність і відображає розвиток київської архітектури ХІХ століття. У 1894–1902 роках у будинку також розміщувалася єврейська молитовня.