Суди Києва зберегли охоронний статус історичним лазням на Подолі

562
Артем Черничко
share share

Суди міста Києва відмовили комерційній структурі у позові про позбавлення охоронного статусу історичної «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова». Йдеться про двоповерховий будинок на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13 у Подільському районі, повідомила Київська міська прокуратура.

Товариство-власник будівлі, що має статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, намагалося через суд скасувати наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, який надав будинку охоронний статус.

Адміністративні суди повністю погодилися з позицією прокурора та відмовили комерційній структурі у задоволенні позову. Таким чином, пам'ятку захистили від потенційного знищення чи несанкціонованої перебудови.

Фото: Дмитро Перов

Історія будинку сягає початку ХІХ століття, коли після пожежі на Подолі цю ділянку в 1822 році отримав купець 3-ї гільдії Михайло Бубнов та збудував на ній садибу, в якій розташовувались громадські лазні.

Будівля є яскравим прикладом архітектури пізнього класицизму. Споруда зберегла свою автентичність і відображає розвиток київської архітектури ХІХ століття. У 1894–1902 роках у будинку також розміщувалася єврейська молитовня.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 листопада 2025
share share
Музей війни вперше покаже рідкісні шрифти зі своїх фондів онлайн Музей війни вперше покаже рідкісні шрифти зі своїх фондів онлайн «Буґонія» — найкращий фільм року? «Буґонія» — найкращий фільм року? «Дивні дива», «Все чесно» та «Плюрібус»: 11 серіалів листопада «Дивні дива», «Все чесно» та «Плюрібус»: 11 серіалів листопада На фронті загинув фотограф і військовий Костянтин Гузенко — йому було 28 На фронті загинув фотограф і військовий Костянтин Гузенко — йому було 28
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.