У Києві суд залишив «Будинок Незалежності» на Софійській площі без статусу пам’ятки

Київський окружний адміністративний суд відмовився визнавати історичною будівлю на вулиці Софіївській, 20/21 , відому як «Будинок Незалежності».

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Суддя адмінсуду Ігор Лиска відмовив у задоволенні позову Офісу Генерального прокурора. Прокурори вимагали скасувати рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій про визнання будівлі неісторичною та «малозначимою для культурної спадщини».

Будівлю на розі Софійської та Володимирської звели у 1869–1870 роках за проєктом архітектора Адама Сопоцинського для колезького асесора Г. Лозицького. Згодом вона належала фінансисту Антону Ржепецькому, який у 1918 році обіймав посаду міністра фінансів в уряді Павла Скоропадського. У різні роки в будівлі розміщувалися готель «Древня Русь», синоптичне бюро та гідрологічна обсерваторія.

За міською легендою, саме з балкону цього будинку Михайло Грушевський 22 січня 1918 року проголосив IV Універсал Української Народної Республіки, який проголошував незалежність України. Архівних підтверджень цієї події науковці Музею історії Києва не знайшли, однак споруда є частиною історичного ансамблю Софійської площі, що входить до буферної зони пам’ятки ЮНЕСКО «Софія Київська».

Міністерство культури скасувало охоронний статус будівлі ще у 2011 році, визнавши її такою, що «не відповідає критеріям памʼятки». У 2023 році після заяв активістів і петиції на понад 6000 підписів будинок тимчасово внесли до переліку об’єктів культурної спадщини. Тоді мер Віталій Кличко повідомив, що міський департамент охорони культурної спадщини готує документи для повторного внесення будівлі до держреєстру пам’яток.

Попри це, зараз будинок остаточно залишився без охоронного статусу. За словами Дмитра Перова, на його місці планують звести офісну 10-поверхівку з підземним паркінгом.

Фото: Дмитро Перов; «Мапа Реновації»