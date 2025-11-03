У центрі Києва розбирають флігель садиби Біляшівських після обвалу стіни

Артем Черничко
На території історичної садиби Біляшівських (вул. Гончара, 43б) в Шевченківському районі Києва комунальники проводять демонтажні роботи. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

У четвер, 30 жовтня, місцеві мешканці зафіксували та повідомили про обвал стіни історичного флігеля, який є частиною цієї садиби. За словами активіста, зараз на місці працюють комунальники, які розбирають флігель.

Будівля розташована на території садиби Миколи Біляшівського — першого директора Національного музею історії України.

Садиба Біляшівських, зведена наприкінці XIX — на початку XX століття, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 3285-Кв.

За інформацією ГО «Мапа Реновації», історичний флігель перебуває у приватній власності з 2002 року. У 2005-му на цій ділянці планували спорудити житловий будинок із підземним паркінгом, однак ці плани не були реалізовані.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 03 листопада 2025
