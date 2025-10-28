Кияни просять зберегти історичний флігель на Рейтарській без надбудови — петиція

246
Ірина Маймур
share share

Кияни закликають зберегти історичний флігель XIX століття на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами». Над ним можуть звести дворівневу надбудову.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Ця двоповерхова будівля 1860-х років є однією з найстаріших споруд вулиці.

18 вересня 2025 року на Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглядали облікову документацію на цей об’єкт. Згідно з матеріалами історичного дослідження, двоповерхова будівля є однією з найстаріших споруд вулиці Рейтарської та зберегла свою автентичність. Після розгляду матеріали відправили на доопрацювання, а будівля так і не отримала охоронного статусу.

Уже 5 жовтня у флігелі сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Упродовж наступного тижня власники провели дослідження, що засвідчили аварійність даху та внутрішніх конструкцій.

23 жовтня власник подав до департаменту проєкт «ремонту» з дворівневою надбудовою. Як зазначає активіст Дмитро Перов, директорка департаменту Марина Соловйова пояснила, що не може відхилити його, оскільки будинок офіційно не є пам’яткою. На питання, коли об’єкту можуть надати охоронний статус, голова Консультативної ради Сергій Груздо відповів: «Не знаю».

Проєкт надбудови вже направили до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для подальшого погодження.

Нагадаємо, торік Київрада передала земельну ділянку з двориком під забудову компанії, яку пов’язують із бізнесменом Вагіфом Алієвим.

Фото: ДСНС Києва; Дмитро Перов; Wilimedia Commons / Rasal Hague

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 жовтня 2025
share share
Maison Margiela випустив фільм про створення культових черевиків табі Maison Margiela випустив фільм про створення культових черевиків табі McDonald’s тестує онлайн-замовлення через застосунок у Києві McDonald’s тестує онлайн-замовлення через застосунок у Києві «Останній Прометей Донбасу»: вийшов трейлер фільму про Курахівську ТЕС «Останній Прометей Донбасу»: вийшов трейлер фільму про Курахівську ТЕС Врятована з Покровська скульптура «Оригамі Олень» вирушила на Венеційську бієнале Врятована з Покровська скульптура «Оригамі Олень» вирушила на Венеційську бієнале
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.