Кияни просять зберегти історичний флігель на Рейтарській без надбудови — петиція

Кияни закликають зберегти історичний флігель XIX століття на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами». Над ним можуть звести дворівневу надбудову.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Ця двоповерхова будівля 1860-х років є однією з найстаріших споруд вулиці.

18 вересня 2025 року на Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглядали облікову документацію на цей об’єкт. Згідно з матеріалами історичного дослідження, двоповерхова будівля є однією з найстаріших споруд вулиці Рейтарської та зберегла свою автентичність. Після розгляду матеріали відправили на доопрацювання, а будівля так і не отримала охоронного статусу.

Уже 5 жовтня у флігелі сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Упродовж наступного тижня власники провели дослідження, що засвідчили аварійність даху та внутрішніх конструкцій.

23 жовтня власник подав до департаменту проєкт «ремонту» з дворівневою надбудовою. Як зазначає активіст Дмитро Перов, директорка департаменту Марина Соловйова пояснила, що не може відхилити його, оскільки будинок офіційно не є пам’яткою. На питання, коли об’єкту можуть надати охоронний статус, голова Консультативної ради Сергій Груздо відповів: «Не знаю».

Проєкт надбудови вже направили до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для подальшого погодження.

Нагадаємо, торік Київрада передала земельну ділянку з двориком під забудову компанії, яку пов’язують із бізнесменом Вагіфом Алієвим.

Фото: ДСНС Києва; Дмитро Перов; Wilimedia Commons / Rasal Hague