Кияни просять заборонити використання диких тварин у Національному цирку — петиція

На сайті Київради зареєстровано петицію з вимогою офіційно звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо заборони використання диких тварин у діяльності Національного цирку України.

Фото: Rodion Leshchina / Wikimedia Commons

Авторка петиції Зореслава Гончар наголошує, що така практика морально застаріла, суперечить гуманному ставленню до тварин та європейським культурним цінностям.

Вона зазначає, що виступи з тваринами нормалізують насильство, негативно впливають на імідж Києва, тоді як сучасний цирк має розвиватися у творчих і технологічних напрямках.

Головні вимоги до КМДА — ухвалити звернення до Мінкульту та підтримати перехід цирку до безтваринного формату.

На момент написання новини петиція мала близько 400 підписів. Для її розгляду Київрадою необхідно зібрати 6 тисяч підписів, для цього є ще 58 днів.

Варто зазначити, що хоча загальнонаціональної заборони на використання тварин у стаціонарних цирках немає (відповідний законопроєкт № 5406 ще не ухвалено), Київська міськрада ще у 2017 році заборонила пересувні цирки-шапіто з тваринами, проте ця заборона не поширюється на стаціонарний Національний цирк.