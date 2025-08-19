У Києві ідентифікували майже 5 тисяч безпритульних тварин
Київська міська державна адміністрація опублікувала у формі відкритих даних інформацію про безпритульних тварин і зони для вигулу домашніх тварин. Це має зробити облік тварин прозорішим і забезпечити громадський контроль.
Тепер на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних доступні два нові набори інформації:
- Зони вигулу: містять адреси майданчиків, режим роботи й опис інфраструктури
- Безпритульні тварини: набір даних про вилов, стерилізацію та ідентифікацію. Містить інформацію про вид, стать, породу, окрас, а також про щеплення та стерилізацію. Наразі в базі майже 5 тисяч тварин.
Ці дані допоможуть краще зрозуміти кількість безпритульних тварин у місті та стануть основою для подальшої аналітики. А облаштовані зони для вигулу сприятимуть формуванню нової культури взаємодії між людьми та тваринами в місті, впевнені у КМДА.
