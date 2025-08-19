У Києві ідентифікували майже 5 тисяч безпритульних тварин

268
Артем Черничко
share share

Київська міська державна адміністрація опублікувала у формі відкритих даних інформацію про безпритульних тварин і зони для вигулу домашніх тварин. Це має зробити облік тварин прозорішим і забезпечити громадський контроль.

Фото: Anoir Chafik / Unsplash

Тепер на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних доступні два нові набори інформації:

  • Зони вигулу: містять адреси майданчиків, режим роботи й опис інфраструктури
  • Безпритульні тварини: набір даних про вилов, стерилізацію та ідентифікацію. Містить інформацію про вид, стать, породу, окрас, а також про щеплення та стерилізацію. Наразі в базі майже 5 тисяч тварин.

Ці дані допоможуть краще зрозуміти кількість безпритульних тварин у місті та стануть основою для подальшої аналітики. А облаштовані зони для вигулу сприятимуть формуванню нової культури взаємодії між людьми та тваринами в місті, впевнені у КМДА.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 серпня 2025
share share
Качкодзьоби і підкрадулі: хто робить найдивніші черевики Києва Качкодзьоби і підкрадулі: хто робить найдивніші черевики Києва У Рівному за кошти бізнесу облаштували інклюзивний маршрут У Рівному за кошти бізнесу облаштували інклюзивний маршрут Набережну Дніпра біля елітного ЖК повернули киянам — рішення суду Набережну Дніпра біля елітного ЖК повернули киянам — рішення суду У Чикаго зведуть термінал аеропорту з озелененими залами очікування і панорамним фасадом У Чикаго зведуть термінал аеропорту з озелененими залами очікування і панорамним фасадом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.