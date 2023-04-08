Українська дизайнерка здобула чотирикратну перемогу у престижній міжнародній премії

Українська дизайнерка інтер’єру та засновницею компанії Churina Design Катерина Чуріна здобула чотирикратну перемогу в престижній міжнародній премії SIT Furniture Design Award.

Про це пише Pragmatica .

Ця премія відзначає найкращі роботи у сфері інтер’єрного, меблевого та промислового дизайну. Цього року у конкурсі одразу чотири проєкти дизайнерки посіли перші місця в престижному конкурсі. Серед них – офіс студії Катерини TABOORET, який команді довелось залишити через повномасштабне вторгнення росії, офіс та навчальна академія L’Oreal та проєкт першого поверху заміського будинку Airstone House. Всі вони розташовані в Києві.

Нагороди проєкти отримали в трьох номінаціях: офісний дизайн, дизайн зон та приміщень (2 проєкти) та інший дизайн.

Катерина Чуріна стала єдиною номінаткою з України.

Оголошення номінантів SIT Furniture Design Award відбувається у Швейцарії. Цьогоріч в конкурсі брали участь представники з 49 країн.

Раніше ми писали , що київська кав'ярня з дизайном від YOD Group потрапила до берлінського видання.

Фото: Андрій Посонський, Катерина Чуріна