Українська дизайнерка здобула чотирикратну перемогу у престижній міжнародній премії

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Валерія Гуржий
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Українська дизайнерка інтер’єру та засновницею компанії Churina Design Катерина Чуріна здобула чотирикратну перемогу в престижній міжнародній премії SIT Furniture Design Award.

Про це пише Pragmatica.

Ця премія відзначає найкращі роботи у сфері інтер’єрного, меблевого та промислового дизайну. Цього року у конкурсі одразу чотири проєкти дизайнерки посіли перші місця в престижному конкурсі. Серед них – офіс студії Катерини TABOORET, який команді довелось залишити через повномасштабне вторгнення росії, офіс та навчальна академія L’Oreal та проєкт першого поверху заміського будинку Airstone House. Всі вони розташовані в Києві.

Нагороди проєкти отримали в трьох номінаціях: офісний дизайн, дизайн зон та приміщень (2 проєкти) та інший дизайн.

Катерина Чуріна стала єдиною номінаткою з України.

Оголошення номінантів SIT Furniture Design Award відбувається у Швейцарії. Цьогоріч в конкурсі брали участь представники з 49 країн.

Раніше ми писали, що київська кав'ярня з дизайном від YOD Group потрапила до берлінського видання.

Фото: Андрій Посонський, Катерина Чуріна

Опубліковано: 08 квітня 2023
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