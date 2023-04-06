Київська кав'ярня з дизайном від YOD Group потрапила до берлінського видання

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Марія Іващук
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Київська кав’ярня Dot з інтер’єром від YOD Group потрапила до книги Designing Coffee берлінського видавництва Gestalten.

Авторка книги – Лані Кінгстон. Одна з її книжок — Spill the Beans («Секрети зерен») вже стала бестселером.

У книзі Designing Coffee представлені 75 різних прикладів дизайну, які авторка знайшла у кавовій індустрії по всьому світу. У київській кав'ярні особливість дизайну полягає в мозаїчній піксельній графіці на стіні. Також дизайнери YOD Group за допомогою прозорого фасаду візуально інтегрували заклад у вуличний простір.

Кав’ярню Dot відкрили у Києві у 2021 році поряд із Бессарабським ринком.

У 2021 році про цей заклад вже писали в американському архітектурному виданні ArchDaily.

Книга Designing Coffee вийде 18 квітня, її ціна – 45 євро. Замовити видання можна за посиланням.

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Опубліковано: 06 квітня 2023
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