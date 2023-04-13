Олена Зеленська — серед 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією Time

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Ірина Маймур
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Журнал Time оприлюднив список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році.

Серед них — перша леді України Олена Зеленська та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Обидві українки представлені в списку «Лідери».

До цієї ж категорії включили й Евана Гершковича — журналіста The Wall Street Journal, якого арештували в росії.

Також до сотні потрапили Ілон Маск, Олаф Шольц, Леонель Мессі, Педро Паскаль, Колін Фарел, король Чарльз ІІІ, голова TikTok Шу Цзі Чу і засновник OpenAI Сем Альтман.

Раніше ми писали, що українська фотографка Яна Яцюк зняла австралійську актрису Кейт Бланшетт для обкладинки журналу Time.

Фото: Максим Дондюк для журналу Time

Опубліковано: 13 квітня 2023
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